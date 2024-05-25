AK Parti İl Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, İl STK Başkanı Necip Kadir Yücel, Yerel Yönetimler Başkanı Abdullah Gözübüyüklü, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Yalçınkaya ve Mesut Genç, Gençlik Kolları Başkan Vekili Onur Civan ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Amir’den oluşan heyet TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ve Hasan Paşa Vergi Dairesi Müdürü Selami Erkoç’u ziyaret etti.

Çetin Başaranhıncal ve Selami Erkoç ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek AK Partili heyete teşekkür ettiler.