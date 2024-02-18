Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, AK Parti Bayat teşkilatından istifa eden 50 kişinin partilerine katıldığını söyledi.

Katılım nedeniyle dün parti binasında program düzenlendi.

BAYAT'TA İMAL ÇEKİLDİ, YENİ ADAY DUYMUŞ

Programda konuşma yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, daha önce Bayat Belediye Başkan Adayı olarak açıkladıkları Mehmet Atıf İmal'in Bayat'ın geleceğivin adaylıktan çekildiğini belirterek, "Siyaseti rakam ve makam icin değil Allah rızası için yapanların adresi Yeniden Refah Partisi'dir. Daha önce Bayat Belediye Başkan Adayı olarak ilan ettiğimiz Mehmet Atıf İmal bey Bayat'ın geleceği için adaylıktan çekilmiş olup, yerini Mehmet Duymuş beye bırakmıştır" dedi.