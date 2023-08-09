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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında yerel seçim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Parti içinde seçim hazırlıklarına başlandığını belirten Hamza Dağ, CHP’li belediyelerin karnesinin zayıflarla dolu olduğunu vurguladı.

7 EKİM’DE KONGRE VAR

Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AK Parti Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Dağ, katıldığı canlı yayında AK Parti'nin Kasım ayında sahaya ineceği ve yerel seçim hazırlıklarına başlayacağını açıkladı.

KASIM AYINDA ADAYLAR SAHAYA İNECEK

Dağ, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu: “Belediye başkanların performansı tespit ediliyor, gerekli hamlelerimizi yapacağız. Bu konuda tecrübeliyiz. Tamamı Kasım başında belli olur diyemeyiz, kongreden sonra bu çalışmalara başlarız. Hangi adaylarla kazanabileceğimizin çalışması yapılıyor. Aday belirleme stratejimizin nasıl gelişeceği hakkında toplantılar yapıyoruz. Kasım ayının başları ve ortaları için adaylar için sahaya çıkma dönemi başlar.

Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

‘CHP’Lİ BELEDİYELERİN KARNELERİ ZAYIFLARLA DOLU’

Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar.” (Yaygın basın)