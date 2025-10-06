AK Parti Çorum İl Kadın Kolları, “Gazze için sessiz çığlık” yürüyüşü ve basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Gazze İçin Sessiz Çığlık” yürüyüşü Çorum’da Kadeş Barış Meydanında başlayıp Hürriyet Parkında sona erdi.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında konuşan AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, “Duvarlara kanla yazılmış isimler, bir annenin yitik hayali, bir çocuğun göremeyeceği bahar, bir bebeğin yaşayamayacağı çocukluk. Bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlardayız. 81 ildeki bu zincir, evlatlarını kaybeden anne-babaların, öksüz-yetim çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir” dedi.

“Biz, ‘Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum’ diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız” diyen Semra Akyüz Özdağ, “Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede? Yüce Rabb’imiz Maide suresinde mealen; ‘Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir’ buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler Çorum’dan İstanbul’dan, Hakkari’den, Trabzon’dan, Erzurum’dan ve Türkiye’nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz; barış kadınla mümkün” şeklinde kaydetti.

İsrail’in Küresel Sumud Filosuna müdahalesine tepki gösteren Semra Akyüz Özdağ,

“Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu’nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı; ‘Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir.’ İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor, ‘Nehirden Denize, Özgür Filistin.

Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye’den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze’nin en gür çığlığı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

“Gazze İçin Sessiz Çığlık” yürüyüşü ve basın açıklamasına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ile Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat’ta destek verdi.