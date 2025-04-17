Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül Türkiye Güreş Şampiyonası’nı izlemek üzere geldiği Çorum’da Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Taha Akgül ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı valilik makamında ziyaret etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu, Serbest güreş milli takım antrenörü Levent Kaleli, Çorum Belediyespor güreş antrenörü Sinan Mumcu ve ASKİspor Güreş Sorumlusu hemşehrimiz Abdullah Çakmar katıldılar.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Çorum’un güreşe her zaman büyük katkı verdiğini belirterek Valli Ali Çalgan’a bu ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vali Çalgan da ata sporu güreşin gelişimi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek Taha Akgül’e şampiyonayı Çorum’a vermesinden dolayı teşekkür etti.

Akgül daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahil Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Taha Akgül, Belediye Başkanına güreşe verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Federasyon Başkanlığına seçilmesinin ardından kendisini Çorum’da misafir etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Çorum’da güreşin ayrı bir yeri olduğunu söyledi ve gelişimi için ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi.