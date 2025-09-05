Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Çorum programı kapsamında evlilik kredisinden faydalanan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Çorum ziyaretinin programı belli oldu.

Bakan Göktaş, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 14.00'de Çorum Valiliği,15.30'da AK Parti İl Başkanlığı,16.30'da Belediye Başkanlığı, 17.30'da Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret edecek, ayrıca evlilik kredisinden faydalanan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katılacak.