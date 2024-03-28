İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler yerel seçimleri öncesi Çorum’u ziyaret edecek.

Akşener, 29 Mart Cuma günü saat 18.30’da Anitta Otel’de düzenlenecek iftar yemeği programına katılacak.

Katılımcılara hitaben bir konuşma yapacak olan Akşener, ülke gündemini değerlendirerek, yerel yönetimlerdeki hedeflerinden bahsedecek.

Çorum esnafı ile de görüşecek olan Akşener, partisinin adayları için destek isteyecek.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Genel Başkan Akşener’in katılımı ile düzenlenecek olan iftar programına tüm partilileri ve Çorum halkını davet etti.