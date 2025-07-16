Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Yasin Aksoy üyelerini antrenör kursu başrularının başladığı konusunda uyardı.

Yasin Aksoy Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 25-26 sezonu içinde yapılacak olan UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA Elit A, oyuncu ve maç izleme, maç analizi antrenör kursları için başvuruların bayşladığını söyledi.

Başvuruların 28 Temmuz pazartesi gününe kadar devam edeceğini belirten Aksoy; ‘Mesai bitimine kadar devam edecek olan başvurularda eski başvuruların geçersiz sayılacak. Bu isimler yeniden başvuru yapacaklar. Antrenörlerimiz mağduriyet yaşamamak adına antrenörlerimizin ve yeni adaylarımızın bu tarihe kadar bayvurularını yapmaları gerekiyor’ dedi.