Çorum Gençlerbirliği kulübü alt yapısını güçlendirmek için seçme yapacak.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Selim Sümer ve Ömer Özer yönetiminde yapılacak sseçmeler 18 Temmuz cuma günü Devane sahasında yapılacak.

2016-17-18 doğumlu çocukların katılacağı seçme cuma günü Devane sahasında iki etap halinde yapılacak. İlk etap saat 08.30’da ikinci etap ise saat 17.30’da yapılacak.

Konusunda deneyimli antrenörler nezaretinde yapılacak seçmeye katılmak isteyenler belirlenenden yarım saat önce sahada olması ve malzemelerini kendileri getirmeleri gerekiyor.

Seçmeye katılacak çocuklar iki aşamalı denemeler sonunda beğenilmeleri halinde Gençlerbirliği kulübü alt yapısında lisanslı olarak forma giyecekler.

Seçmeye katılmak ve daha detaylı bilgi almak isteyenler Selim Sümer’i 05324665314 ve Ömer Özer’i 05324660925 nolu telefondan arayabilirler.