Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı BBDK Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu’ya ismi yazılı milli takım forması hediye etti.

Osmancık Belediyespor’da futbol oynayan daha sonra aynı kulüpte yöneticilik yapan ve bir çok kamu kurumu yönetimlerinde görev yapan Çorum amatör futbolu ve Çorum FKnın da destekcisi olan Ahmet Aksu son olarak Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu yönetim Kurulu üyeliğine devam ediyor.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Osmancık’ta bulunan Ahmet Aksu’yu yönetim kurulu üyesi Mustafa İdikut ile birlikte ziyaret ederek amatör spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Arıcı ayrıca yaz ayında Osmancıkspor futbolcu, idareci ve antrenörlük görevlerine yapan ve hayatını kaybeden Vedat Erdem anısına düzenledikleri organizeye verdiği destek için teşekkür etti ve kendisini milli takım forması hediye etti.

Ahmet Aksu ise ASKF Başkanı Arıcı ve yönetimine teşekkür etti. Aksu, Çorum gençlerinin sportif alanda başarılı olmasi için ellerinden gelen desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edeceklerini söyledi.