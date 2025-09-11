Çorum’da çeşitli sağlık sorunları yaşayan Sema Solak isimli vatandaş, Özel Elitpark Hastanesi’nde Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Ebru Erden’in tamamlayıcı tıp uygulamaları ile kısa sürede sağlığına kavuştu.

Sema Solak, yüzde uyuşma, boyun fıtığı ve ayaklarda his kaybı şikâyetiyle tavsiye üzerine Uzm. Dr. Ebru Erden’e başvurdu. Solak’a 2 aylık tedavi süresinde akupunktur, ozon tedavisi ve nöralterapi uygulandı.

Süreç sonunda sağlığına kavuşan Solak, Ebru Erden ve ekibine teşekkür etti.

Solak’ın eşi Muzaffer Solak da eşinin tedaviye başladıktan sonra hızlı bir şekilde şikayetlerinden kurtulduğunu dile getirerek, “Çevre illerden ve Hatay’dan İstanbul’dan Ebru hocamıza hastalar şifa bulmak için geliyorlar. Bizde tavsiye üzerine geldik. Yoksa Ankara’ya gidecektik. Buda bize hem yol hem de konaklama olarak ciddi külfet olacaktı. Buradan şikâyeti olan kardeşlerimize çağrıda bulunarak hocamızı öneriyorum. Gönül rahatlığı ile gelebilirler. İlgisi için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun.” diye konuştu.