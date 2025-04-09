Alaca Belediyespor kulübünden Çorum FK’ya ziyaret.

Esenler Erokspor maçını tribünden izleyen ve takımlarına destek veren Alaca Belediyespor yöneticileri maçın ardından tesislere geçerek burda Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve tecrübeli futbolcular Erkan Kaş ve Ozan Sol’a süper lig yolunda başarılar dilediler ve kulüp formasını hediye ettiler.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ise Alaca Belediyespor yönetimine takımlarına verdikleri destek ve ziyaretleri için teşekkür etti 1. Amatör Küme maçlarıda sarı kırmızılı kulübe başarılar diledi.