Alaca Belediyesi şehrin 4 ana caddesi olan Yozgat Caddesi, Çorum Caddesi, Zile Caddesi ve Ankara Caddesi’nde bulunan şehir aydınlatmalarını yeniliyor. Işıklandırma çalışmaları ile ilçeye görsel bir güzellik kazandırılmış oldu.

Belediye’nin ilçeye ayrı bir görsellik kazandırdığı yaptığı ışıklandırma çalışmaları vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

Dünya Bankası’ndan uzun vadeli fon sağlanan ve geçtiğimiz haftalarda İller Bankası yetkililerinin katılımı ile ihalesi yapılan şehir içi led aydınlatma lambalarının Zile Caddesi kısmı tamamlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, ilçenin 4 ana caddesi olan Çorum Caddesi, Zile Caddesi, Yozgat Caddesi ve Ankara Caddesi’ne 171 led aydınlatmanın monte edileceğini ifade etti.

Led aydınlatmalarının Dünya Bankası üzerinden uzun vade ve düşük faizle fonlandığını belirten Başkan Şaltu, toplam keşif bedelinin 11 milyon 565 bin 242 TL olduğunu açıkladı.

Alaca için çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceklerini ve aktaran Başkan Şaltu, yeni led aydınlatmalarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.