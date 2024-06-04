2. Amatör Küme Final Grubunda ilk yarının son hafta maçında Alacagücüspor sahasında Mecitözüspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yenerek sıralamadaki ikinciliğini korudu.

Alaca ilçe sahasında oynanan maçın ilk yarısında denk iki kuvvetin mücadelesi şeklinde geçti ve takımların çabası sonuç vermedi devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

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İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Alacagücüspor 48. dakikada kazandığı penaltıyı Tuğrulhan gole çevirererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra rakibin açılmasından yararlanan Alacagücüspor Osman Çağır, Osman Seçgin ve Abdulkadir’in attığı gollerle farkı açtı ve sahadan 4-0 galip ayrılarak üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi ve sıralamada ikinciliğini korudu. Mecitözüspor ise 3 puanda kaldı ve üçüncü sırada yer aldı.

Editör: Harun Akkaya