1. Amatör Küme’de lider Mimar Sinan Gençlikspor ile ligde kalma mücadelesi veren Alaca Belediyespor arasındaki maçı ilimiz Bölgesel Lig Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 14 FİNAL GRUBU: Vefaspor- Hattuşaspor: Muammer Tekmen. Osmancık Kandiberspor- HE Kültürspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz.

U 16 LİGİ: İskilipgücüspor- Mimar Sinanspor: Serhat Doğan, Mertcan Öğreten, Özkan Dağ. HE Kültürspor- Sungurlu Belediyespor: Ömür Soytemiz, Hatice Yıldırım, Bahar Çakıcı. Maviay Gençlikspor- Gençlerbirliği: Abdullah Enes Gökgüney, Ömer Bingöl, Bahar Çakıcı. Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Ramazan Boyraz, Ömür Soytemiz, Edanur Dölkeleş.

1. AMATÖR KÜME: İskilipgücüspor- Gülabibeyspor: Nuriye Çınar Bal, Ömür Soytemiz, Ebukekir Kılcı. Alaca Belediyespor- Mimar Sinanspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Özkan Dağ. Ulukavakspor- Kargıserispor: İsmail Sırma, Ömer Bingöl, Hatice Yıldırım. İskilipspor- HE Kültürspor: Mehmet Samet Ünal, Ömür Soytemiz, Ebubekir Kılcı.