Alaca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Alaca Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fizibilite Projesi”, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

İlçenin ekonomik kalkınması için büyük önem taşıyan proje kapsamında toplam 1 milyon TL bütçenin %75’i olan 750 bin TL OKA tarafından, %25’lik kısmı olan 250 bin TL ise Alaca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacak.

Proje ile birlikte Alaca’da kuruluş çalışmaları başlatılan Organize Sanayi Bölgesi’nin fizibilite raporu hazırlanarak yatırımcıların önünü açacak önemli bir adım atılmış olacak.

Bu sayede ilçenin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Hibe desteğine ilişkin proje sözleşmesi, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve Alaca TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, projenin ilçenin geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Alaca için hayati öneme sahip Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmalarında önemli bir adım atıyoruz. Fizibilite projemizin OKA tarafından desteklenmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İlçemiz ekonomisine can verecek bu proje süresince verdikleri desteklerden ötürü OKA Çorum Yerel Ofis İl Koordinatörü Sayın Tuğba Purtul Kılıç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ise yaptığı açıklamada, projenin hem Alaca hem de bölge ekonomisi için değerli bir yatırım hazırlığı olduğuna dikkat çekerek, Ajans olarak ilçenin kalkınmasına katkı sunacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Hayata geçirilecek fizibilite çalışması ile Alaca Karma OSB’nin yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmesi, ilçenin sanayi altyapısının güçlenmesi ve bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.