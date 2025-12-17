Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Çorum 'un Alaca ve Dodurga ilçelerinde program düzenlendi.

Alaca İmam Hatip Ortaokulunda "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla düzenlenen etkinlikte Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

Yerli ve milli ürünlerin sergilendiği programda silah, dürbün, ilaçlama dronu, elektrikli bisiklet, telsiz, uyarı flaşörü, gözetleme dürbünü ve uzaklık ölçerlerin çalışma prensipleri öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler, sergilenen ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Programa, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de katıldı.

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte ise öğrencilere yerli üretimin ekonomiye katkısı, tasarruf alışkanlığı, coğrafi işaret tescilli ürünlerin önemi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi konularında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere yemek ikram edildi.