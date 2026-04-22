Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol grup birinciliği bugün Atatürk Spor Salonunda oynanacak maçlarla başlayacak.

Beş takımlı planlanan grup birinciliğine Kırıkkale temsilcisi katılmadığı için dört takım mücadele edecek.

Çorum şampiyonu Dinamikspor ile birlikte Yozgat Merkez Ortaokulspor, Çankırı Gençlikspor ve Ankara dördüncüsü Ufuk Üniversiesi Üç pas Spor kulüpleri mücadele edecek.

Dün akşam yapılan teknik toplantıda fikstür kuraları çekildi. Üç gün sürecek maçlar sonunda grup birincisi olan takım yarı final grubuna yükselmeye hak kazanacak.

Midi Kızlarda geçtiğimiz hafta Kırıkkale’de ikinci olan Çorum Dinamikspor kulübü küçük kızlarda da hedef birinci olarak yarı final grubuna yükseldi. Temsilcimizin önündeki engel ise Ankara takımı olacak.