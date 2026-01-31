Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçedeki besilik ithal hayvanlar için kapasite raporu tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan saha incelemeleriyle mevcut işletmelerin durumu değerlendirilerek teknik veriler kayıt altına alınarak raporlama süreci başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Hayvancılık faaliyetlerinin planlı, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.” denildi

