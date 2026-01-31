Ortaköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde kapsamlı denetim yaptı.
Denetimlerde ürünlerin özellikle son kullanma tarihi ve gramajları denetlendi.
Ortaköy Belediyesi Zabıtasının, zincir marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda yer alan ürünler tek tek incelenirken, mevzuata aykırı ve tüketici sağlığını riske atabilecek ürünlere yönelik gerekli işlemler yapıldı.
Ortaköy Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların gıda alışverişleri sırasında karşılaştıkları olumsuz durumlara anında müdahale edileceği ve denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi.
Muhabir: Atila Çiğdem