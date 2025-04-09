Çorum'un Alaca ilçesinde Polis Haftası çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sundu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası çerçevesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmada ise Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yıllık köklü geçmişi ve emniyet güçlerinin toplum güvenliğine katkıları vurgulandı.