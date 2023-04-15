YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Alacalılarla iftar programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Kayrıcı, Alaca’da tarım alanında ve sanayileşmeye yönelik adımların atılması gerektiğini söyledi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bir gününü Alaca’da geçirdi.

İlçede esnafları ziyaret eden ve halk pazarını gezen Vahit Kayrıcı, kaymakamlık, belediye başkanlığı ile odaları ziyaret ettikten sonra iftar sofrasında da Alacalılarla bir araya geldi.

İlçede faaliyet gösteren bir düğün salonunda yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftarda konuşma yapan Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Alacalılardan Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilebilmeleri için Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermelerini isteyen Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde Çorum için, Alaca ve tüm ilçeleri için yapılması gereken ne hizmet varsa yapacağının sözünü verdi.

Alaca’da özellikle de tarım alanında ve sanayileşmeye yönelik adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Kayrıcı, özelliklede verimliliğin artırılabilmesi adına sulu tarıma yönelmenin artırılması gerektiğine işaret etti.

Kayrıcı’ya programda Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Milletvekili Adayı İsmail Lek, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun ile birlikte teşkilat mensupları eşlik etti.