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Ankara'dan Tokat'a gezi düzenleyen Bilkent Şehir Hastanesi doktorları, Zile Alaca karayolunda meydana gelen trafik kazasına ilk müdahalede bulundu.

Tokat'a tarihi, kültürel ve turistik bir gezi için Ankara'dan Baştek'in organizasyonuyla gelen Bilkent Şehir Hastanesi doktorları, Zile Alaca karayolunda meydana gelen bir trafik kazasına tanık oldu.

Saman balyası taşıyan kamyon yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tesadüfen yoldan gezi otobüsü ile geçen doktorlar tereddüt etmeden otobüsü durdurdu. Yaralıların yardımına koşan doktorlar hayat kurtardı.

Doktorların bu hızlı ve profesyonel müdahalesi, ambulansın gelmesine kadar olan süre zarfında hayati bir önem taşıdı.

Baştek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ocak, kaza yerine denk gelmelerinin ve aralarında doktor bulunmasının büyük bir şans olduğunu belirtti. Ocak, doktorların hızlı ve profesyonel müdahalesinin olası daha kötü sonuçları engellediğini ve yaralıların durumlarını stabil hale getirdiklerini ekledi.