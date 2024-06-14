2. Amatör Küme Final Grubunda Alacagücüspor beşinci maçında Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 4-0 kazanarak kuruluşunun ilk yılında 1. Küme’ye yükselmeyi başardı.

Alacagücüspor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında çok hızlı başladığı maçta rakibi önünde ilk sekiz dakika içinde Hakan ve Batuhan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Bu gollerin ardından kontrollü bir futbol ortaya koyan konuk takım maçın son dakikalarında Hakan ve Tuğrulhan’ın golleri ile sahadan 4-0 galip ayrılarak 10 puana yükseldi.

Mecitözüspor’un Osmancık’ta kaybetmesi üzerine son maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.