Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig takvimini açıkladı.

Buna göre lige katılacak takımların 15 Ağustos’a kadar gerekli evrakları Federasyon’a göndermesi gerekiyor.

Bu sezon ilk kez ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Alacagücüspor’da ise belirsizlik sürüyor, Kulüp Başkanı hala somut bir destek gelmediğini bu şartlarda da katılmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre lige katılmak isteyen takımlar gerekli belgelerle birlikte 100 bin lira nakit 400 bin lirası ise katı ve süresiz banka teminat mektubunu teslim etmeleri gerekiyor. Lige katılacak takımlar tüm evraklarını 15 Ağustos cuma akşamı mesai bitimine kadar Federasyon’a göndermeleri gerekiyor.

Alacagücüspor’da belirsizlik sürüyor

Tarihinde ilk kez Alaca’yı BAL’da temsil etme hakkı kazanan Alacagücüspor’da ise belirsizlik sürüyor. Kulüp Başkanı Kadir Bayat şu ana kadar somut hiç bir gelişme olmadığını bu yüzden son güne kadar bekleme kararı aldıklarını söyledi.

Bayat ekonomik olarak bu ligde ilçeyi temsil etmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını ancak somut bir gelişme olmadığını belirterek ‘Benim gücüm buraya kadardı. İlçenin ileri gelenleri ve ilçe dışındaki Alacalılardan gerekli destek gelirse katılma başvurusu yapacağız yoksa başvuru yapacacağız’ dedi.