Çorumspor sevgisini 55 yıldır hiç kaybetmediler ve 10 Ağustos pazar günü sezonun ilk maçında Amedspor ile oynanacak maç için Çorum’a geliyorlar.

Evet Çorumspor tarihinin efsane isimleri arasında her zaman öne çıkan üç isim Metin Kuliğ, Osman Kiremitcioğlu ve kaleci Hasret Çorum FK’nın sezonun ilk maçında Amedspor karşılaşması için Çorum’a geliyarlar.

72-73 sezonunda Çorumspor formasını giyen ve kırmızı siyahlı takıma ilk şampiyonluk sevincini yaşatan 73-74 kadrosunda yer alan bu üç isim 55 yıllık sürede hla görüşüyor ve sık sık bir araya geliyorlar.

Geçtiğimiz sezonlarda da Çorum FK’nın kritik maçlarında Çorum’a gelen ve destek veren Metin Kulig, Osman Kiremitcioğlu’na bu sefer kaleci Hasret de katılıyor, Üç Efsane Amedspor maçı için Çorum’a gelecekler ve bir dizi ziyaretlerde bulunarak dostlarla hasret giderecekler.