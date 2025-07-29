Alaca tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde temsil etme hakkı kazanan Alacagücüspor lige katılıp katılmama konusunda gelişmeleri bekliyor.

Kulüp Başkanı Kadir Bayat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada verilen sözlerin yerine gelmemesi halinde lige katılmayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Alacagücüspor kulübü beklemeye geçti.

Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig başvuru takvimini henüz açıklamadı. Alacagücüspor kulübü açıklanacak bu takviye göre beklediği desteği bulamaması halinde başvurusu yapmayacak ve lige katılmayacak.

Öte yandan Alacagücüspor ile bazı kulüplerin temasa geçerek isim hakkını alma talepleri olduğu ancak bunların somut bir hal almadığı için başlamadan bittiği öğrenildi.