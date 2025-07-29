Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’dan amatör futbol kulüplerine son uyarı.

Ayan yeni sezonda amatör futbolda kulüplerin mücadele edeceği kategorileri bildirmek için 1 Ağustos cuma gününe kadar gerekli formu doldurarak İl Temsilciliğine ulaştırması gerektiğini söyledi.

Engin Ayan yeni sezonda 1. Amatör Küme Büyükler, 2. Amatör Küme Büyükler, U18, U17, U16, U15, U14, U13 ile U12 ve U11 Liglerinin ön hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek ‘Sağlıklı bir sezon planlaması yapabilmemiz için kulüplerimizin hangi kategorilerde liglere katılacağının tarafımızca bilinmesi gerekmektir. Bu nedenle Kulüplerimizin liglere katılacağı kategorileri gösteren ıslak imzalı ve mühürlü olan “Amatör Liglere Katılım Formu İle EK:2’ Formunu eksizsiz olarak doldurarak1 Ağustos cuma günü saat 17.00’ye kadar futbol il temsilciliğine bildirmek zorundalar.

Sezonun ilk teknik toplantısı 16 Ağustos cuma günü yapılması planlanmaktadır.

2025-2026 Amatör Futbol Sezonunun 13-14 Eylül 2025 Tarihinde U14, U16 ve 2. Amatör Küme Büyükler müsabakaları ile başlatılması planlanmaktadır. 1. Amatör Küme Büyükler Liginin Başlama tarihi ise BAL Ligi Müsabakalarının bitim tarihi ile aynı olması istenildiğinden bal Ligi Fikstürü belirlendikten sonra duyurulacaktır’ dedi.