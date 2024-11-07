Bu sezon 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Alacagücüspor yönetimi ilçede yayın yapan yerel ve yaygın basın temsilcilerine plaket verdi.

2023-2024 yılında kurularak faaliyete başlayan ve ilk yılında yıl 2. amatör ligde şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükselen Alacagücüspor başkan ve yöneticileri, yerel ve ulusal yaygın basın temsilcilerine plaket verdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat, 2023 yılında Alaca'da kurulan kulüp olarak 2. Amatör'de faliyetlerine başladıklarını, ilk yıl şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldiklerini, bu süreçte gerek iç saha gerek deplasman maçlarında fotoğraf makineleri, kameralarını kulüp için çalıştıran, soğuk sıcak demeden, beklentisiz bir şekilde her daim yanlarında olduğunu gösteren, duyduğunu değil gördüğünü yazan dost doğru, yalan ve fitneye meydan bırakmadan dimdik durarak doğruları haber yapan ve dile getiren ilçe basın kuruluşlarına teşekkür etti. Bayat, "Basın mensubu arkadaşlarıma kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda yürüttükleri mesleklerinde başarılar dilerim. Kalemleri daima keskin, deklanşörleri hep açık olsun."dedi.

Kulüp tarafından 'Haberalaca' Sahibi ve İHA Temsilcisi İbrahim Gündugan, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan telefonları 24 saat açık olan Alaca Belediyespor Başkanı Oktay Yelkuvan ve Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat'a teşekkür ederiz. Bizlere süpriz yapan Alacagücü Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerine bizlere taktim ettikleri plaketlerden dolaı çok teşekkür ederiz. 1. Amatör Lig'tebaşarılar dileriz. Spor ve sporcunun her zaman yanındayız"dedi.

Alacaweb Sahibi ve AA temsilcisi Serdar Coşkun da, " İlçemizde faaliyet gösteren ve ilçemizin gençlerinin ter döktüğü gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendiren Alaca Belediye Spor Kulübü ve Alacagücü Spor Kulübü'ne amatör kümede başarılar diliyorum. İlçemizdeki spor faaliyetlerini Türkiye geneline duyurmak için bizler hep yanlarında olacağız."diye konuştu.

Alaca TV Sorumlusu Mustafa Yıldız ise Alacagücüspor yönetimine bu jesti için teşekkür etti ve mücadele edecekleri 1. Amatör Küme maçlarında başarılar diledi.