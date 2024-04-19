2. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Alacagücüspor’dan Belediye Başkanı Şerif Aslan’a hayırlı olsun ziyaret.

Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat, Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu ve Yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyet ve sporcuları Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve kendisine kulüp kaşkolü hediye etti.

Ziyaret sırasında Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan ise ilçede sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek Alacagüçücüspor’a faaliyetlerinde başarılar diledi.