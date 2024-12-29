AK Parti Çorum Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi 04 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Partilerine ve Çorum’a yakışır bir kongre yapacaklarını belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, “ Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti Corum Merkez İlçe Başkanlığı olarak 8. Olağan Kongremize büyük bir heyecan ve kararlılıkla hazırlanıyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ulaşmak için Çorum ’da daha güçlü adımlar atmayı, halkımıza dokunmayı ve partimize olan güveni daha da pekiştirmeyi sürdüreceğiz. Birlik ve dayanışma içerisinde, azim ve inançla hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz değerli yol arkadaşlarımı 8.Olağan Kongremizde aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dedi.

Kongrelerin AK Parti’de her zaman bayram ve kardeşlik havasında birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğine işaret eden Alagöz, 04 Ocak 2025 Cumartesi günü saat: 13.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan AK Parti Çorum Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’ne tüm Çorum halkını davet etti.