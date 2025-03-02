AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Ramazan’ın ilk iftarını Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun Bayat'ın Çukuröz Köyü'nde yaşayan babası Sadık Uslu ve şehit yakınları ile birlikte yaptı.

'HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ'

Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun kabrini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, iftar sofrasında Şehit Babası Sadık Uslu ve akrabaları ile birlikte orucunu açtı. Alar, sabırlar dilediği baba Sadık Uslu’ya, “Devlet olarak, millet olarak her zaman yanınızdayız. Maddi ve manevi olarak bütün desteklerimiz sizlerle beraber olacak. Ailemize yapılacak ev konusundaki süreci bizzat takip eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Sayın Valimize, Bayat Kaymakamımıza, Bayat Belediye Başkanımız ve Bayat İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ŞEHİT BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SELAM VAR

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren şehit babası Sadık Uslu, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’a ve beraberindeki heyete teşekkür ettiği iftar sofrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da selam gönderdi. 'Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin' diyerek dua eden Şehit Babası Sadık Uslu, şunları söyledi, “Evladıma Allah rahmet etsin, vatanımıza helal olsun. İki tane oğlum var, ikisi de şehit olursa gam yemem. Yeter ki hükümetimiz vatanımızın başında dursun. Evladım vatanıma helal olsun, iki evladım daha var, hiç tereddütsüz veririm.

Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İki tane daha evladım var, ikisini de vatanıma versem gam yemem. Hepinize selam olsun.”

BU AZİZ MİLLETİN FEDAKARLIĞI REHBERİMİZ OLACAK

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, Şehit Babasının vatan için sergilediği fedakar ve cesaret dolu sözlerini şu cümlelerle özetledi; “Vatan sevgisini, aziz şehidimizin yüce gönüllü babasında bir kez daha gördük. O’nun fedakârlığı ve cesareti bizlere her zaman rehber olacaktır. Rabbimiz, şehidimizi cennetiyle mükâfatlandırsın ve ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Şehidimizin kıymetli babasına ve ailesine minnettarız; onların gösterdiği metanet ve teslimiyet, milletimizin iman dolu duruşunun en güzel nişanesidir.”

TÜRK BAYRAĞINA SARILI KUR’AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

İl Başkanı Yakup Alar, Şehit Babası Sadık Uslu’ya Türk Bayrağı’na sarılı Kur’an-ı Kerim hediye ederek, başsağlığı dileklerini bildirdi. Alar daha sonra şehit ailesinin evini ziyaret ederek, yapılacak olan inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.