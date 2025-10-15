Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret etti.

Komutan Ayvaz’ı, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile yönetim kurulu üyeleri Hacı Koca, Hüseyin Şimşek ve Sezgin Karaman karşıladı.

Gerçekleştirilen samimi ziyarette, Çorum’un gündemi ve taşımacılık sektörüne ilişkin konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şoför esnafının sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alınırken, karşılıklı iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, şoför esnafına çalışmalarında başarılar dileyerek, kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyan taşımacılık sektörüne verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Oda Başkanı Tahsin Şahin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Komutan Ayvaz’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.