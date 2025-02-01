Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyran Elkahraman’a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini göre mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.