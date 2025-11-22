Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan ev yangınında, 92 yaşındaki adam alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Daday ilçesi Buzağıveren Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karakaş (92) isimli şahsa ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Karakaş ise alevlerin arasında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde ise Karakaş'ın cenazesine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi yanan evden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.