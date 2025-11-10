Ankara Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisti Bölümü’nden mezun olan Ali Ahmet Aydın kendi ofisini açtı.

Ali Ahmet Aydın, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak Merzifonlu İş Merkezi 3.katında Çorum halkına dil ve konuşma terapisti üzerine hizmet verecek.

Kekemelik, ses bozuklukları, gelişimsel dil bozuklukları, nörolojik dil bozuklukları, artikülasyon bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu ve motor konuşma bozuklukları alanında hizmet vereceklerini belirten Aydın, dil ve konuşma terapisinin, konuşma, dil, ses ve yutma sorunları olan bireylerin tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bir terapi türü olduğunu söyledi.

Bu terapinin genellikle çocuklar ve yetişkinler arasında sıklıkla uygulandığını belirten Aydın; “Dil ve konuşma terapisi, genellikle konuşma, dil ve ses bozuklukları, kekemelik, doğru nefes alma, ağız kaslarının kontrolü ve yutma sorunları gibi birçok alanda etkilidir. Terapi, bireyin iletişim becerilerini geliştirerek, sosyal hayatına katılımını artırır ve özgüvenini yükseltir. Dil ve Konuşma Eğitimi, çocukların dil, konuşma, ses ve yutma sorunlarına yönelik özel bir programdır. Program, doğru duruş, beden-yüz ve ağız içi masajlar gibi tekniklerle desteklenerek çocukların doğru sesleri çıkarabilmesine ve artikülasyon (harflerin doğru çıkarılması) ve ritmik konuşma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.” dedi.