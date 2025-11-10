U 16 Liginde gruplanda heyecan sona erdi. Final Grubuna yükselen dört takım belli oldu.

A grubunda son haftada Vefaspor takımı İskilipspor’un maça çıkmaması nedeni ile hükmen galip gelerek sekizinci maçında altıncı galibiyetini aldı ve 19 puanla lider olarak final grubuna yükseldi.

Grupta son maçında Osmancık Kandiberspor takımı Mavi Ayspor’u 4-3 yendi ligi 14 puanla üçüncü tamamladı. Mimar Sinanspor ise haftayı bay geçti ve 18 puanla grup ikincisi olarak final grubuna yükselen ikinci takım oldu.

B grubunda ise final grubuna yükselen iki takım ligin son maçında Çorum’da karşılaştı. Gençlerbirliği ile Sungurlu belediyespor takımları ilk maçta olduğu gibi sahadan beraberlik ile ayrılarak iki takımda ligi namağlup tamamladı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 18 puanla birinci olurken Sungurlu Belediyespor ise 18 puanla ikinci olarak final grubuna yükseldi. Son haftada Alaca Belediyespor rakibi Çorumspor gelmediği için hükmen galip geldi.

U 16 final grubunda dört takımın çift devreli ligde mücadele edeceği maçların fikstürü ve tarihi Futbol Federasyonu onayının ardından hafta sonunda başlaması bekleniyor.