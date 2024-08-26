Ahlatcı Çorum FK’da Ali Akkuş bu yılda kiralık verildi.

Akkuş yeni sezonda Adana 01 FK’da kiralık olarak forma giyecek.

1999 Soma doğumlu Ali Akkuş Kasımpaşa alt yapısında oynadıktan sonra Kahramanmaraş’da profesyonel oldu ve ardından Somaspor ile şampiyonluk yaşadı. 2022-23 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Ali Akkuş aynı sezon devre arasında kiralık olarak İnegölspor’a verildi.

Geçen sezon başında ise GMG Kastamonuspor’da kiralık olarak forma giyen Ali Akkuş yeni sezon için yapılan görüşmeler sonunda Adana 01 FK’ya kiralık olarak verildi.

Ali Akkuş yeni takımı ile bu hafta içinde resmi imzayı atacak ve çalışmalara başlayacak.