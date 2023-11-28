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31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’nin aday adayları da belli olmaya başladı.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin ve önceki dönem belediye meclis üyelerinden Avukat Ali Beyaz MHP’den Çorum Belediye Başkan aday adaylıklarını açıkladı.

Kenan Şahin ve Ali Beyaz MHP İl Başkanlığına gelerek aday adaylık müracaatı için hazırladıkları dosyayı MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a teslim ettiler.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK

İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 13 Kasım tarihinde başlayan belediye başkanı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının 15 Aralık Cuma günü sona ereceğini belirterek, il ve ilçe belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için partilerine büyük bir teveccühün olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı olarak Çorum’da 16 belediyenin 16’sına da talip olduklarını vurgulayan Çıplak, proje odaklı üretken bir belediyecilik anlayışı ile Çorum’a ve Çorum halkına hizmet etme gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi.

‘PROJELERİMİZİ KAMUOYUNA TANITACAĞIZ’

Çıplak, aday adaylığı başvurusunda bulunan Beyaz ve Şahin’i tebrik ederek, başarı dileklerini iletirken, ilerleyen günlerde aday adaylarının da yer alacağı ve projelerinin kamuoyuna tanıtılacağı bir tanıtım toplantısı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

ERTEKİN HAFTAYA AÇIKLAYACAK

Öte yandan edindiğimiz bilgiye göre, MHP eski İl Başkanı Ahmet Ertekin'in de önümüzdeki hafta aday adaylığı için müracaat yapacağı öğrenildi.

