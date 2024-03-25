Maliye’den emekli, Trafik ve Çevre Uzmanı Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Ali Çelik, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Ali Çelik, ziyarette muhtar olduğu taktirde mahallesine getirmek istediği projelerden özetle bahsetti.

33 yıllık bilgi ve birikimi ile mahallesine hizmet etmek istediğini ve her zaman mahalle sakinleri ile iç içe olacağını belirten Ali Çelik, yapacağı hizmetleri söyle sıraladı:

“Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne PTT ve bankamatik açılması için talepte bulunacağım. Muhtarlığımıza gelen resmi evrakları sahiplerine telefon veya mesaj yolu ile ileteceğim. Mahallemizin aydınlatma, kasis trafik lambaları ve bozuk yollarla ilgili sorunlara ağırlık vereceğiz. Başıboş sokak hayvanlarını Belediyemizle birlikte kontrol altına alacağız. Veteriner Sağlık Teknikeri aza adayımız Senem hanı bu konuyla bizzat ilgilenecek. Çöp ve konteyner sorunlarını ileteceğiz. Bahçelievler Mahallesi Futbol Kulübü, yüzme havuzu gibi spor aktivitelerine ağırlık vereceğiz. Halk otobüsleri ve minübüslerinden daha fazla faydalanmayı sağlayacağız. Mahallemizdeki okullarımızın idarecileri ile sık sık diyalog içerisinde olacağız ve toplantılar yapacağız. Bayan kardeşlerimizin ürettikleri el işleri ve bazı gıdalarla ilgili onlara imkân oluşturacağız. Pazar yeri sağlayacağız. Muhtarlığımıza gelen yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine yerinde tespit edilerek, adaletli bir şekilde dağıtacağız. Dumlupınar’da TOKİ yapımı için müracaat edeceğiz. Belediye blokları çevresiyle bizzat ilgileneceğiz. Gecekondudaki kardeşlerimizle sık sık bir araya gelip, çay içeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yaşlı bakım evi ve halk düğün salonu için çalışmalarımız olacak.

Beni İpekli’de, Sülüklü’de, Çoraklı’da, Karşıyaka’da, Esentepe’de, Melikgazi’’de, Dumlupınar’da, Mahzuni Şerif Parkı’nda, kısaca her yerde görebileceksiniz.”