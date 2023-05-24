Çorum Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ali Kınık, Çorum'da coşkulu bir konsere imza attı.

Yağışlı hava nedeniyle Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun oldu.

Çorum Web TV'den canlı olarak yayınlanan konsere AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da katıldı.

'Ali Ayşe'yi Seviyor', 'Kurtlar Sofrası', 'Yalnız Değilsin' gibi eserleri dillere pelesenk olan usta sanatçı Ali Kınık, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar konser boyunca ay yıldızlı al bayraklarla şarkılara eşlik etti.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Sevilen şarkılarını seslendiren Ali Kınık, konserde yaptığı konuşmada, “Güçlü Türkiye yolunda hep beraber yürüyeceğiz” diyerek Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı.

Kınık, "Gayri milli, sözde sanatçılar ve siyasetçilere karşı milliyetçi bir kardeşiniz olarak tarafım bu milletin öz çocuklarının yanıdır, Cumhur İttifakı tarafında şerefle ve onurla mücadele ediyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden o makamda göreceğiz inşallah." dedi.

‘TÜRK GENÇLİĞİNE GÜVENİYORUZ’

Konserde yaptığı konuşmada Türk gençliğine güvendiklerini dile getiren Başkan Aşgın, "Allah'ın izniyle biz gençlerimize güveniyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Türk milletinin gençleri 28 Mayıs'ta ki oylarıyla gümbür gümbür gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhur ittifakımızla çok büyük destanlar yazacağız. Karabağ'dan başka daha kurtarılacak Kerkük, Doğu Türkistan ve Kudüs var." dedi.

‘SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM’

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da Cumhur ittifakına destek istedi. Kayrıcı, "14 Mayıs'ta gösterilen direncin daha fazlasını 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde de göstermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin geleceği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü olarak seçilmesine bağlı. Sandıklara sahip çıkın, o sandıkları bir daha patlatalım." diye konuştu.

‘CUMHUR MCLİS’TE YERİNİ ALDI, BAŞKOMUTANINI BEKLİYOR’

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da, "28 Mayıs’ta sırtını terör örgütlerine dayayanlar değil biz kazanacağız. 28 Mayıs'ta bu milletin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini göstereceğiz inşallah. Cumhur mecliste yerini aldı başkomutanını bekliyor, Cumhur mecliste yerini aldı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sanatçıya çiçek ve hediye takdimi yapıldı. (Haber Merkezi)