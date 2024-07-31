Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarlasına traktörlü ‘Fenerbahçe’ yazan Çorumlu Bilal Yeşil isimli taraftarı önceki akşam oynanan Lugano maçında misafir etti ve kendisine forma hediye etti.

Ali Y. Koç’un davetiyle Çorum’da yaşayan ve tarlasına traktörle “Fenerbahçe” yazan Bilal Yeşil isimli taraftar, Çorum Fenerbahçelileri Dernek Başkanı Cumhur Sevinç ve Başkan Yardımcısı Abdullah Şentürk ile birlikte Başkan Ali Y. Koç’u Lugano maçı öncesi ziyaret etti.

Bu anlamlı çalışma için taraftar Bilal Yeşil’e teşekkür eden Başkan Ali Y. Koç, “Çorum’da tarlasına Fenerbahçe yazdı. Video sosyal medyada viral oldu. Biz de çok etkilendik. Kendisini bulduk ve konuştuk. Direkt aradım kendisi, ben olduğuma inanmakta zorlandı. Maça hiç gelmemiş, davet ettik ve geldi. Her anlamda müthiş bir şey yapmış. Camiamız adına teşekkür ediyorum. Camia zenginliği bu. Çok iyi bildiğin bir işte Fenerbahçe için bir şey yaptın ve ülke çapında yayıldı. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fenerbahçe kulübü başkanına bu davetten ötürü teşekkür eden Çorumlu taraftar Bilal Yeşil, “Öncelikle kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç’a ve Çorum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Cumhur ağabeye ve Abdullah beye teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. İlk defa stada geldim. Tarlayı traktörle sürdüm ve Fenerbahçe yazdım. Aynı esnada drone ile çekim yaptım. Fenerbahçe’ye olan sevgimizi böyle yansıtmış olduk. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. Başkanımız size herkesin selamları var, teşekkürler” diye konuştu.

Çorum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Cumhur Sevinç ise, “Bu muhteşem eseri ortaya çıkaran Bilal kardeşimle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizi burada ağırlayan Başkanımıza ve Dernek Birimimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.