MKE Ankaragücü pazar günü sahasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Yeni Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman ile başladı.

Aerobik koşu ve aletli koordinatif ısınma hareketleriyle başladı.

Pas trafiği oyununun ardından, yediye yedi jokerli dar alan oyunu oynayan takımımız, daha sonra iki gruba ayrılarak yarı sahada dört minyatür kaleli oyun oynadı. Fonksiyonel alanda oyunla devam eden antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı Lacivertli takımda MR çekimine giden futbolcular Nico Schulz ve Renaldo Cephas; hafif sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ve Mahmut Tekdemir; sakatlık ve tedavi süreçleri devam eden Erten Ersu, Sıraç Astanakulov ve Özgür Aktaş ile salonda çalışma yapan Mert Çetin, yapılan antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü Akademi takımımızdan genç oyuncuları Hasan Nazarov, Arda Doğan, Zahir Ersari, Miraç Şimşek ve Mehmet Aydoğan, Beştepe Tesisleri’mizde A Takım ile antrenmanlara katıldı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın teknik heyetinde; Özgür Doğramacı (Yardımcı Antrenör), Erhan Namlı (Yardımcı Antrenör), Burhan Akcan (Atletik Performans Antrenörü), Onur Bektaş (Atletik Performans Antrenörü) ve Çorumspor’da kaleci ve kaleci antrenörü olarak görev yapan Ali Müslüm Oğraş görev yapıyor.