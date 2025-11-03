Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) eski İl Başkanı Ali Rıza Suludere, partisinin Didim İlçe Başkanlığı görevine getirilen Çorumlu Dilaver Demir’e ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dilaver Demir’e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileyen Ali Rıza Suludere, “Dilaver Başkan’ı bu önemli görevde görmekten büyük memnuniyet duydum. Kendisine ve yönetim ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ayrıca geçmişte Çorum İl Başkanlığım döneminde birlikte görev yaptığımız, iki dönem boyunca il sekreterim olarak büyük emek veren değerli yol arkadaşım Saadet Aydoğdu’yu Didim örgütünde görmek beni ayrıca gururlandırdı” dedi.

Demir’den sonra Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan’ı da ziyaret eden Suludere, “Kadınların siyasetteki kararlılığı, emeği ve cesareti partimizin en güçlü yönlerinden biridir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü; birliği, dayanışması ve örgütlü kadınlarının mücadelesinden geliyor. Tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” açıklamasında bulundu.