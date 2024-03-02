Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çorum’da bazı ziyaretlerde bulundu.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali YalçınDiyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve Memur-Sen Çorum İl Başkanı Fatih Okumuş, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundular.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindekiler, sendika çalışmaları hakkında bilgi vererek, gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Vali Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen heyetine teşekkür etti.

Editör: Murat Çetin