Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çorum’da bazı ziyaretlerde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve Memur-Sen Çorum İl Başkanı Fatih Okumuş, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundular.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindekiler, sendika çalışmaları hakkında bilgi vererek, gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Vali Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen heyetine teşekkür etti.
Editör: Murat Çetin