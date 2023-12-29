Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, yeni yılın esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni etti.

2023 yılında yaşanan sel ve deprem felaketleri nedeniyle ülkemizin büyük imtihanlardan geçtiğine değinen Başkan Gür, “Allah’ım ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korusun. Rabbim hiçbirimize zor günler yaşatmasın. Aslında önemli olan, nasıl bir yıl yaşadığımızdan ziyade geçtiğimiz yılı değerlendirip buradan çıkarılacak derslerle önümüzdeki yıla daha çok odaklanıp geleceğe duyduğumuz güveni kaybetmeden emin adımlarla ilerleyip hoşgörü, birlik ve bütünlük bilinci ile ilerleyen süreçte neler yapacağımızı planlamaktır” dedi.

Vatandaşlardan, yılbaşı alışverişlerinde yerel esnafları tercih etmelerini isteyen Gür, “Yeni yıla gireceğimiz bu yılbaşında sağlıksız ürünlere karşı her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız, merdiven altı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih etmeli. Denetimsiz ve kontrolsüz merdiven altı ürünlerin aksine esnafımız, gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak satışlarını gerçekleştiriyor. Bu sebeple yılbaşında da sebze ve meyve için manav, atıştırmalık alışverişlerinizi büfe, bakkal ve kuruyemişçi, şarküteri ürünleri için kasap, tatlılar için pastaneci, hediyelik ürün alışverişlerinizi ise zücaciyeci ve çiçekçi esnafımızdan yapınız. 2024 yılı maddi ve manevi açılan tüm yaraların elbirliğiyle sarılacağı, umutlarımızın gerçeğe dönüşeceği, hayallerimiz ve hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimiz, birlik olma bilincinin daha da pekiştiği, bolluk ve bereketin hiç bitmeyeceği, mutluluğu yüreğimizde hissedeceğimiz, büyük başarılara imza atacağımız, sağlık, başarı ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyor; yeni yılınızı en samimi duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.