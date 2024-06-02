Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Alkım Aktaş Fakıoğlu ve Uzm. Dr. Erhan Fakıoğlu ile daha da güçlendirdi.

ALKIM AKTAŞ FAKIOĞLU KİMDİR?

1992 doğumlu ve evli olan Alkım Aktaş Fakıoğlu, Tıp Fakültesi eğitimini 2011-2017 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Uzmanlık eğitimini ise 2018-2023 yılları arasında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 2017-2018 yıllarında Kars Digor İlçe Devlet Hastanesi, 2018-2023 arasında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2023-2024 arasında Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesinde görev yapan Fakıoğlu, 2024 yılında ise Çorum Özel Elitpark Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

ERHAN FAKIOĞLU KİMDİR?

1989 doğumlu ve evli olan Erhan Fakıoğlu, Tıp Fakültesi eğitimini 2007-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018-2023 arasında tamamladı. 2013-2018 arası Tokat Devlet Hastanesi, 2018-2023 arası Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2023-2024 arasında ise Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Fakıoğlu, 2024 yılında ise Çorum Özel Elitpark Hastanesinde hizmet vermeye başladı. (Haber Merkezi)