Yazıma başlarken ilk olarak şunu dile getirmek istiyorum, Ahlatcı Çorum FK bu kadrosu ile gerçekten mucizeleri başarmaya devam ediyor.

İlk kez mücadele ettiği 1. ligde kadro derinliği en zayıf kulüp olmasına karşın gösterdiği performans ile Başkan Oğuzhan Yalçın, Teknik Heyet ve futbolcular her türlü alkışı hak ediyorlar helal olsun.

Ligde son beş maçlık mükemmel bir çıkış ile play-off hedefini yükselterek 3. olarak final oynamaya çeviren kırmızı siyahlı takım adına Kocaelispor maçı tam bir finaldi. Öncelikli ülke futbolumuzda yaşanan gerilimin tavan yaptığı şu günlerde böylesine kritik bir maçta gerek sahada kıran kırana mücadele eden futbolcuları gerekse tribündeki taraftarlara alkışların en büyüğünü gönderiyorum. 90 dakika boyunca saha içinde de tribünde en ufak bir olumsuzluk olmadan sadece bir sarı kartla biten bu maç için gerçekten futbol seven birisi olarak teşekkür ediyorum. Gazozuna maçta dövüşen futbolcuları taraftarları gören birisi olarak böylesine kritik maçtaki bu güzellikleri yaşatanlara teşekkürler.

Çorum FK belki de bu sezon maça en iyi başlangıcı yaptı. İlk dakikadan itibaren rakip kaleyi ablukaya alan kırmızı siyahlı takım öne geçti farkı açacak pozisyonları da buldu. Kocaelispor maçtaki en net pozisyonu 10. dakikada takımın en etkili ismi Ramil ile yakaladı Zargo çizgiden çıkardı.

İlk yarının kalan bölümünde Çorum FK daha çok sağ kanattan Kerem ile etkili olurken sezon başından buyana en etkili olduğu sol kanattan Erkam ile beklenen performansı yakalayamadı.

İkinci yarıya beklendiği gibi Kocaelispor baskılı başladı. Bu bölümde Çorum FK bu sezonki en büyük sıkıntısı orta sahada topa sahip olmayı başaramadı. Tabiki bu dakikalarda kulübelerin farkı ortaya çıktı. Kocaelispor yaptığı müdahaleler iler hücum gücünü artırırken Çorum FK kulübesinden müdahale edecek isim konusunda son derece sıkıntılı. Özellikle orta sahada Serkan hocam o kadar çaresiz ki gerçekten işi zor. Hakan'ın olmaması nedeni ile hamle şansı hiç yoktu. Bu yüzden 6 numara bölgesinde üç ismi dönüşümlü olarak oynattı.

Rakibin en etkili olduğu duran toplarda hemen hemen tüm toplara kafayı vurdular. Bu pozisyonlarda golü yemedik ancak biraz şanssızlık birazda atağın başlangıcındaki temassızlık nedeni ile kalemizde golü gördük.

Son bölümde ise maç iki takıma da gitti geldi. Yakınlık olarak rakibin uzatmalarda bir pozisyonu var ancak Çorum FK'nın Eren ile iki net pozisyonu var. Birincisinde gereğini yaptı uçarak kafayı vurdu kaleci Gökhan tecrübesi ile çıkardı ikincide ise Eren tecrübesizlik kurbanı hamleyi ters ayakla yaptı.

Böylesine kritik maçlarda kazanmak önemli ancak bir o kadarda kaybetmemek. Sonuçta rakibimiz olan takıma karşı alınan bir puan kötü sayılmaz. Hedefe giden yolda alınan her puan bu aşamada çok önemli.

Çorum FK'nın bu sezonki en fazla taraftarının izlediği maç oldu Kocaelispor maçı. Ancak bu kadar kalabalık taraftar grubunun maç boyunca takımına beklenen desteği verdiği söylenemez. Buna tepki gösteren Başkan Oğuzhan Yalçın kendi kalktı seyirciyi harekete geçirdi ve takımın ihtiyaç duyduğu anlarda gereken katkıyı verdi. Daha öncede belirttiğim gibi bizim taraftar kültürümüzün gelişmesi için zamana ihtiyacımız var. Taraftar ve seyirci arasındaki farkı anlamak ve anlatmak gerekiyor.

Ligin bitimine beş hafta kaldı ve artık hatanın telafisi olmayan maçlar oynanacak. Fikstüre bakıldığında Çorum FK avantajlı görünüyor ancak her şey görüldüğü gibi olmuyor işte.

Son örnek Adanaspor-Eyüpspor maçı. O yüzden rehavete girmeden aynı ciddiyetle yola devam etmek gerekiyor. Beklentim kesinlikle öyle çok fazla değil inanın. İlk yılımızda play-off heyecanı yaşamak ve yaşatmak çok güzel olur ve bu güzel sezonu taçlandırır. Ozan Sol kardeşime de geçmiş olsun diyorum en kısa sürede sağlıklı ve daha güçlü dönmesi dileği ile rabbim acil şifa versin.