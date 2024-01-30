Tarihinde ilk kez 1. ligde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın ilk haftalardan itibaren şehirden maddi ve manevi desteği göremediği bir gerçek.

İlk kez mücadele ettiği 1. ligde kırmızı siyahlı takım yedi haftadır mağlup olmadan yoluna devam ediyor ve her hafta hedefler büyüyor.

Cumartesi günü Göztepe ile bu anlamda kritik bir maça çıktı.

Maça ilgi yine beklenenden düşük oldu.

Soğuk havayı bahane ederek maça gelmeyenlere inat tribündeki bu çocuklar moral ve umut verdi.

Ellerindeki kaşkolları ile şehirlerinin takımlarına doksan dakika boyunca destek veren çocukların tribündeki bu görüntü her türlü alkışı hak ediyor.