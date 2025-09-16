Çorum’da alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan kişi tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre A.T (60), 13 Eylül’de Yeniyol Mahallesi Gazi 14. Sokak’ta bulunan evinde alkol aldı.

Bir süre sonra rahatsızlanan A.T, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından alkol zehirlenmesi şüphesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.T, tedavi gördüğü yoğun bakımda iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

A.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.